Президент Сербии Вучич предрек кризис с продуктами питания из-за санкций

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Объединенные Арабские Эмираты предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать», — сказал Вучич.

Сообщается, что сербский лидер прибыв в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зайде аль-Нахайяна.

Ранее Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что странам Европейского союза стоит готовиться к тому, что предстоящая зима будет холодной, а следующая станет полярной, если они считают, что могут одержать победу над Россией военным путем. По словам президента Сербии, каждая из сторон конфликта ожидает поражения другой, вместо того, чтобы идти на компромисс.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.