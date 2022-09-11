Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Военкор Татарский: украинские военные начали снимать минные заграждения под Угледаром 14:32
Источник: «Челси» не согласовывал личный контракт с Захаряном 14:28
В Москве у дизайнера Ирэны Вартик на парковке украли шины стоимостью... 14:22
Работу колеса обозрения «Солнце Москвы» ограничили из-за наплыва посетителей 14:20
Лавров: РФ не отказывается от переговоров с Киевом, но дальше будет сложнее... 14:17
Вдова Караченцова заявила, что Пугачева не стала бы бить Владимира Соловьева 14:14
«Факел» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч девятого тура РПЛ 14:12
Министр Шульгинов: Россия не будет продавать газ или нефть странам, ограничившим их цену 14:11
Минобороны России: ВКС РФ уничтожили пункт дислокации 36-й бригады ВСУ в районе... 14:06
Литва оказалась против предлагаемых ЕС ограничений доходов энергокомпаний 13:58

Президент Сербии Вучич предрек кризис с продуктами питания из-за санкций

close
100%
Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Объединенные Арабские Эмираты предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать», — сказал Вучич.

Сообщается, что сербский лидер прибыв в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зайде аль-Нахайяна.

Ранее Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что странам Европейского союза стоит готовиться к тому, что предстоящая зима будет холодной, а следующая станет полярной, если они считают, что могут одержать победу над Россией военным путем. По словам президента Сербии, каждая из сторон конфликта ожидает поражения другой, вместо того, чтобы идти на компромисс.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть