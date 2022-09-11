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Страны ЕС снизили темпы закачки газа в ПХГ, некоторые перешли к его отбору из хранилищ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Страны Европейского союза в сентябре снизили темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), по предварительным данным, в месячном выражении на 13,5%, пока показатель закачки растет в среднем на 0,32 процентного пункта (п.п.) в день по сравнению с 0,37 п.п. в августе. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Отмечается, что некоторые государства перешли к отбору газа из хранилищ. По данным ассоциации, всего в европейских хранилищах в данный момент есть 90 млрд кубометров газа, общая заполненность достигла 83,27%, прирост за день составил 0,28 процентного пункта. Целевой уровень в 80% по Евросоюзу был достигнут в конце прошлого месяца.

По данным агентства, в отдельные дни с начала сентября из ПХГ отбирали газа больше, чем закачивали, в Польше, Бельгии и Дании.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался еще в прошлом году, а европейские политики сами его спровоцировали. По ее мнению, говоря о серьезности энергокризиса в Европы, «совершенно не нужно думать только о грядущей зиме».

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