Аналитик Галактионов предсказал волатильность цен на нефть в ближайшее время

В ближайшие дни нефтяные котировки будут волатильными, торгуясь в диапазоне от $88 до $93 за баррель. Об этом «Прайм» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Ключевой темой на рынке нефти остаются опасения из-за надвигающейся рецессии, которые на минувшей неделе перевесили позитив после сокращения добычи странами ОПЕК+. Банк Канады и ЕЦБ последовательно повысили ключевые ставки, ухудшив прогнозы по экономике, а Китай опубликовал слабую торговую статистику за август», — отметил Галактионов.

По его словам, все вышеперечисленные факторы послужили тому, чтобы усилить отрицательные настроения на рынке, что подвело котировки Brent под $90 за баррель.

Он добавил, что на следующей неделе все будут внимательно следить за прогнозами по мировой экономике. Участники нефтяного рынка, в частности, будут пристально следить за данными по инфляции в США и Евросоюзе, а также пытаться предсказать дальнейшие действия ФРС на заседании, которое состоится 21 сентября. Также не стоит исключать из внимания и информацию по иранской ядерной сделке.

Ранее в воскресенье американский политолог Стефан Эберт в беседе с «Известиями» заявил, что введение США потолка цен на российскую нефть является ошибочной стратегией.