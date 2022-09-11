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Эксперт заявил, что только 10% онлайн-покупок россияне делают осознанно

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Эксперт рынка «Нейронет» платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталия Галкина заявил, что только 10% онлайн-покупок россияне делают осознанно, сообщает РИА «Новости».

«До 90% решений мы принимаем спонтанно, не осознавая в полной мере, и только 10% — рационально. Причем спонтанные покупки человек чаще всего совершает, когда он в хорошем настроении», — заявила Галкина.

Маркетплейсы становятся все популярнее среди россиян, и в их отношении полностью работает закон поведенческой экономики.

«Сейчас у нейромаркетинга появляется все больше запросов на анализ маркетплейсов и мобильных приложений. Такое исследование позволяет показать заказчику, куда смотрит потенциальный покупатель, как он ведет себя, когда совершает покупку в приложении или десктоп версии и в какой момент ему стало неудобно», — пояснила Галкина.

Ранее в Ozon зафиксировали рост спроса на сувениры, связанные с «Домом Дракона».

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