Аналитик Зварич назвал неизбежным ослабление рубля в среднесрочной перспективе

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал в беседе с агенством «Прайм» сказал, что ожидает в среднесрочной перспективе ослабление национальной валюты.

По его наблюдениям, на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю, предпринимая попытки приступить к восходящему движению.

Зварич утверждает, что на следующей неделе основные мировые валюты вновь попробуют перейти к полноценному росту, и курс доллара закрепится выше 60,7 рубля: это связано с возможным установлением цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель. Также инвесторы ожидают заседание Центробанка, на котором регулятор снизит ключевую ставку.

Аналитик прогнозирует, что в среднесрочной перспективе ослабление национальной валюты неизбежно.

«Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей», — подытожил Зварич.

Ранее в Центральном банке России спрогнозировали, что в 2022 году средний курс доллара составит 69,4 рубля.