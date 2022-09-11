Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Папуа - Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 03:43
Экс-игрок ЦСКА Гришин назвал преимущество красно-синих над «Спартаком»... 03:30
В Казани могут усыпить 48 кошек-наркокурьеров 03:26
Полузащитник «Химок» Зуев рассказал, как влияет частая смена тренеров... 03:16
Глава Минздрава Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России почти... 03:04
В Приморье восстановили сообщение с 9 селами, отрезанными тайфуном... 03:01
Суд вынес наказание студенту за твит в адрес нападающего «ПСЖ»... 02:59
Актер «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Ростислав Орел скончался в 55 лет 02:37
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин отказался называть Пиняева будущим Месси 02:36
На 37-м километре МКАД произошло массовое ДТП 02:31

Аналитик Зварич назвал неизбежным ослабление рубля в среднесрочной перспективе

close
100%
Depositphotos

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал в беседе с агенством «Прайм» сказал, что ожидает в среднесрочной перспективе ослабление национальной валюты.

По его наблюдениям, на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю, предпринимая попытки приступить к восходящему движению.

Зварич утверждает, что на следующей неделе основные мировые валюты вновь попробуют перейти к полноценному росту, и курс доллара закрепится выше 60,7 рубля: это связано с возможным установлением цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель. Также инвесторы ожидают заседание Центробанка, на котором регулятор снизит ключевую ставку.

Аналитик прогнозирует, что в среднесрочной перспективе ослабление национальной валюты неизбежно.

«Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей», — подытожил Зварич.

Ранее в Центральном банке России спрогнозировали, что в 2022 году средний курс доллара составит 69,4 рубля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть