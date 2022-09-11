Власти Парижа планируют экономить энергию на подсветке Эйфелевой башни

Администрация Парида подготовила план экономии энергии на зиму, в котором говорится о сокращении часов подсветки Эйфелевой башни, сообщает издание Le Journal du Dimanche, ссылаясь на план мэра французской полиции Анн Идальго.

Согласно документу, если сейчас последние декоративные огни на башне выключается в 01.00 (02.00 мск), то в зимнее время горадминистрация планирует гасить подсветку уже в 23.45 (00.45 мск), после ухода последних посетителей.

«Мера, о которой будет объявлено во вторник, носит в значительной степени символический характер. Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов», — сказал председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен.

По его словам, экономия «не будет феноменальной», но это символичной мерой, чтобы подать пример остальным.

Ранее сообщалось, что Страны Европы начали массово вводить экстренные меры для борьбы с возможными последствиями энергетического кризиса.