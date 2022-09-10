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Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила рейсы в Шереметьево

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ориентированная преимущественно на перевозки российских туристов в Турцию авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы из Антальи в Москву и обратно. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы московского аэропорта Шереметьево.

Выполнять рейсы турецкая авиакомпания начала с 10 сентября. Теперь полеты будут осуществлять ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321.

В пресс-службе Шереметьево отметили, что регулярные перевозки по маршруту Анталья — Москва — Анталья позволят удовлетворить высокий спрос среди российских пассажиров на этом популярном направлении.

В июне пресс-служба «Ассоциации туроператоров России» (АТОР) сообщила, что в период с января по май 2022 года турецкую Анталью посетило на 70-80% меньше российских туристов, чем за аналогичный период 2019 года.

В конце августа в министерстве культуры и туризма Турции заявили, что за первые семь месяцев 2022 года (с января по июль) страну посетили более 2,1 млн туристов из России. Всего за указанный период Турцию посетили 26,1 млн иностранных туристов.

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