ЕК: ЕС начал оценку закона о снижении инфляции в США на предмет нарушения требований ВТО

Евросоюз (ЕС) начал поведение оценки мер поддержки, которые изложили в американском «Законе о снижении инфляции», на предмет возможного нарушения требований Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом рассказал замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, написало агентство Bloomberg.

«У нас есть опасения по поводу ряда дискриминационных элементов в этом «Законе о снижении инфляции», который устанавливает требования к местному производству и местному контенту. Поэтому мы оцениваем, соответствует ли он требованиям ВТО и соглашению о государственных закупках», — сообщил Домбровскис.

В августе президент США Джо Байден одобрил меры, которые направлены на снижение инфляции в стране. В том числе закон предусматривает предоставление налоговых субсидий при покупке электроавтомобилей, собранных в Северной Америке.

Ранее в Южной Корее, как указывает Bloomberg, назвали эти положения предательством. Власти этой восточноазиатской республики намерены подать жалобу в ВТО.

В августе сообщалось, что потребительские цены в США по итогам июля 2022 года выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% в июне.