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Песков: подготовку нового бюджета обсудят на совещании по экономике у президента России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Подготовку федерального бюджета на ближайшую трехлетку обсудят на совещании по экономике у президента России Владимира Путина на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Тема — это социально-экономическое развитие, и потом все-таки начинается бюджетный процесс», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что у Путина запланировано совещание по экономическим вопросам. Точную дату пресс-секретарь не уточнил.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 года. В сентябре 2021 года глава кабмина Михаил Мишустин говорил, что следующие два года бюджет будет профицитным.

Ранее 10 сентября глава министерства финансов России Антон Силуанов в фильме, посвященном 220-летию этого ведомства, выразил мнение, согласно которому российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.

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