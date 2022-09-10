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Гендиректор GazDay Enerji: запасы топлива в Европе могут закончиться в январе

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Vasily Fedosenko/Reuters

Запасы газа в Европе могут закончиться к январю 2023 года. Такое мнение выразил генеральный директор компании GazDay Enerji Мехмет Доган, написало агентство Anadolu.

«Запасы газа в Европе могут закончиться к концу января, вопреки озвученным планам сократить потребление топлива на 15%», — сказал Доган.

Он отметил, что газохранилища в европейских странах заполнили на 80%.

По словам Догана, после пандемии коронавируса на энергетическом рынке наблюдалась нестабильность. 1 тыс. кубометров природного газа в Европе стоила в 2020 году до $70. В тот период Москва поставляла Европе через Польшу, Украину и газопровод «Северный поток» каждый день по 385 млн кубометров газа.

«При этом Россия, возможно с учетом «планов игры» не стала производить газ больше того, что было прописано в контракте. Мелкие европейские покупатели и компании посчитали, что в случае необходимости Россия все равно будет осуществлять продажи газа. Однако все пошло не так, как ожидалось», — сказал гендиректор GazDay Enerji.

На этой неделе в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что с начала 2022 года страны Евросоюза (ЕС) сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%.

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