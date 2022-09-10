Премьер-министр Украины: Киев готов рассмотреть идею квот на экспорт угля в Польшу

Украина готова рассмотреть возможность поставки угля Польше по квотам. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«По поручению президента Украины (Владимира Зеленского), по просьбе польской стороны Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу», — сказал премьер.

По его словам, Киев может поставить Варшаве 100 тыс. тонн угля по квоте в сентябре, поскольку этот энергоресурс в настоящее время «критически необходимы нашим польским партнерам».

Премьер отметил, что Украина на сегодняшний день владеет почти двумя млн тонн угля. Это в 2,5 раза больше, чем было накоплено к тому же периоду 2021 года. В начале июня Шмыгаль сообщал, что добыча угля на государственных шахтах Украины с конца февраля сократилась примерно на треть.

В конце августа газета «Речь Посполита» написала, что жители Польши пожаловались на плохое качество угля, импортируемого в страну на замену российскому. В апреле польский президент Анджей Дуда одобрил закон о введении эмбарго на импорт угля из России.