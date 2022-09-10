В Банке России считают, что доллар в 2022 году будет стоить в среднем 69,4 рубля

В российском Центральном банке спрогнозировали, что в 2022 году средний курс доллара составит 69,4 рубля. Информация об этом содержится в сентябрьском «Макроэкономическом опросе Банка России», который опубликовали на сайте регулятора.

Эксперты, которых опросил Центробанк, считают, что в 2023 году доллар будет стоить 73,1 рубля, а в 2024 и 2025 годах — 75,3 и 79,7 рубля соответственно.

Кроме того, аналитики оценили вероятный уровень инфляции на 2022-2025 годы. Прогноз экономистов по росту цен к декабрю 2022 года составляет 12,9%. Аналитики считают, что в 2023 году рост цен замедлится почти вдвое: в следующем году ожидается уровень в 6%, в последующие два года — в 4%.

ВВП, по прогнозам экспертов, по итогам 2022 года упадет на 4,2%. В 2023 году ожидается падение на 1,8%. В 2024 и 2025 годы он покажет рост в размере 1,7% и 1,6% соответственно.

На этой неделе председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России необходимо перестроить золото-валютные резервы под новые инструменты хранения вместо привычных долларов и евро.