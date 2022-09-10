Мининфраструктуры Украины: еще пять судов с агропродукцией вышли из украинских портов

В Мининфраструктуры Украины сообщили, что из украинских портов вышли еще пять судов с агропродукцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) министерства.

«Сегодня, 10 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли пять судов. На их борту 90 тыс. тонн украинской агропродукции. Они идут в направлении стран Африки и Европы», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что из портов Украины вывезено порядка 2,5 млн тонн зерна.

По информации агентства Anadolu, с начала работы СЦК из портов Украины вышло 105 кораблей. При этом 39 судов уже достигли пунктов назначения, еще 66 судов находятся в пути по запланированным маршрутам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял о своем согласии с главой РФ Владимиром Путиным относительно проблемы поставок украинского зерна в развитые страны, а не в бедные регионы Африки.