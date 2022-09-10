В Германии раскритиковали план Минэкономики отключать рекламные щиты ради экономии денег

В Германии раскритиковали предложение министра экономики страны Роберта Хабека отключать вывески магазинов и рекламные щиты по ночам ради экономии денег. Об этом пишет немецкая газета Die Welt

Отмечается, что эта идея крайне неэффективна, поскольку исполнять ее крайне трудно.

«Безусловно, большая часть затронутых систем — это аналоговые рекламные носители, которые до сих пор были оснащены автоматической функцией сумерек. Этот сумеречный контроль должен быть заменен электриком с таймером на каждом отдельном участке», — сказал управляющий директор Ассоциации наружной рекламы Германии Кай-Маркус Теслер.

Он также отметил, что большинство светильников являются источниками тепла, что не позволяет им замерзнуть в холодную погоду. То есть, для сохранения вывесок необходимо будет установить дополнительные обогреватели, которые потребляют энергии даже больше, чем сами лампы.

Кроме того, если соблюдать все указания, то многие вывески будут повреждены, и немецкие предприниматели понесут убытки. По словам Теслера, отключение вывесок и рекламных стендов ударит по доходам рекламодателей.

1 сентября в Германии вступило в силу постановление федерального правительства об энергосбережении, обязующее представителей розницы не держать двери и окна открытыми, а также гасить витрины магазинов в промежутке с 22.00 до 06.00.

Ранее сообщалось, что власти Берлина отключили подсветку 100 городских зданий в целях экономии электроэнергии. Каждый объект отключался вручную из-за отсутствия единой системы подсветки.