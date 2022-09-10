Украина запросила $1,5 млрд у Экспортно-импортного банка США на закупку газа

Украина ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о предоставлении $1,5 млрд на закупку газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, об этом говорили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Джанет Йеллен. При этом Bloomberg не уточняет, на какой стадии находятся переговоры.

Ранее государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» анонсировала новый иск против российской государственной энергетической компании «Газпром» из-за несвоевременной оплаты транспортировки топлива по украинской территории.

Украинская компания направила обращение в Международный арбитражный суд. «Нафтогаз» желает взыскать с «Газпрома» денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины. В компании заявляют, что деньги не были уплачены вовремя и в полном объеме.