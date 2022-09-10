Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Гааге госпитализировали генерала Ратко Младича 12:34
Национальная академия наук США: 5G может помешать работе старых GPS спутников Пентагона 12:33
Повара Центрального военного округа приготовили более 20 блюд народов Кавказа и... 12:31
Военкор Поддубный рассказал о «тяжелейшей обстановке» для российской... 12:31
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели мужчины при обстреле Донецка со стороны ВСУ 12:29
Галкин закончил концерт в Новой Зеландии песней Пугачевой «Арлекино» 12:25
Мелкадзе надеется, что Карпин обратит на него внимание и позовет в сборную... 12:24
«Ростех» сообщил о передаче второй партии новых истребителей Су-35С российской армии 12:20
СМИ: Байден и Кисида планируют встретиться для обсуждения КНР и Украины 12:18
Трасс представила план по спасению энергетики Британии от кризиса за £150... 12:16

Украина запросила $1,5 млрд у Экспортно-импортного банка США на закупку газа

close
100%
РИА «Новости»

Украина ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о предоставлении $1,5 млрд на закупку газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, об этом говорили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Джанет Йеллен. При этом Bloomberg не уточняет, на какой стадии находятся переговоры.

Ранее государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» анонсировала новый иск против российской государственной энергетической компании «Газпром» из-за несвоевременной оплаты транспортировки топлива по украинской территории.

Украинская компания направила обращение в Международный арбитражный суд. «Нафтогаз» желает взыскать с «Газпрома» денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины. В компании заявляют, что деньги не были уплачены вовремя и в полном объеме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть