Evrensel: Европе грозит холодная зима из-за газового противостояния с Россией

Газовое противостояние между Европой и Россией может привести европейские страны к холодной зиме из-за отсутствия поставок газа. Об этом сообщает Evrensel.

«По мере приближения зимы газовое противостояние между Россией и ЕС продолжит ужесточаться. Так, в ЕС различными политиками и прессой пропагандируется тезис о том, что Россия финансирует украинскую спецоперацию за счет продажи природного газа, так что Европа при необходимости может потерпеть холода, лишь бы урезать этот финансовый ресурс России. При этом мерзнуть будут не обладатели капитала, а простые трудящиеся европейцы», — указали в публикации.

По данным издания, газовые конфликты коснутся не только обогрева кухонь и гостиных, но и сильно ударят по экономике Европы. Например, для Германии дефицит этого топлива грозит остановкой производства, банкротствами, увольнениями, безработицей и бедностью.

В Evrensel посчитали, что антироссийские санкции бумерангом ударили по экономике Европы. При этом сложившейся ситуации радуются в США, Катаре и Норвегии, которые могут продавать газ европейским станам по более высокой цене. Для России же Китай, Индия и Турция станут новыми источниками дохода. Кроме того, неизвестно, сколько продлится это противостояние между Россией и Западом, но в нем будут как победители, так и проигравшие, где основной ущерб понесут европейцы.

10 сентября обозреватель издания The Telegraph Том Рис заявил, что предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило Европейский союз отказаться от инициативы установить лимит цен на газ. Речь идет о том, что Москва перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье.