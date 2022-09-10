Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Национальная академия наук США: 5G может помешать работе старых GPS спутников Пентагона 12:33
Повара Центрального военного округа приготовили более 20 блюд народов Кавказа и... 12:31
Военкор Поддубный рассказал о «тяжелейшей обстановке» для российской... 12:31
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели мужчины при обстреле Донецка со стороны ВСУ 12:29
Галкин закончил концерт в Новой Зеландии песней Пугачевой «Арлекино» 12:25
Мелкадзе надеется, что Карпин обратит на него внимание и позовет в сборную... 12:24
«Ростех» сообщил о передаче второй партии новых истребителей Су-35С российской армии 12:20
СМИ: Байден и Кисида планируют встретиться для обсуждения КНР и Украины 12:18
Трасс представила план по спасению энергетики Британии от кризиса за £150... 12:16
Зенитчики в горах Абхазии отразили «нападение» дронов на колонну военной техники 12:15

Evrensel: Европе грозит холодная зима из-за газового противостояния с Россией

close
100%
Andras Nagy/AP

Газовое противостояние между Европой и Россией может привести европейские страны к холодной зиме из-за отсутствия поставок газа. Об этом сообщает Evrensel.

«По мере приближения зимы газовое противостояние между Россией и ЕС продолжит ужесточаться. Так, в ЕС различными политиками и прессой пропагандируется тезис о том, что Россия финансирует украинскую спецоперацию за счет продажи природного газа, так что Европа при необходимости может потерпеть холода, лишь бы урезать этот финансовый ресурс России. При этом мерзнуть будут не обладатели капитала, а простые трудящиеся европейцы», — указали в публикации.

По данным издания, газовые конфликты коснутся не только обогрева кухонь и гостиных, но и сильно ударят по экономике Европы. Например, для Германии дефицит этого топлива грозит остановкой производства, банкротствами, увольнениями, безработицей и бедностью.

В Evrensel посчитали, что антироссийские санкции бумерангом ударили по экономике Европы. При этом сложившейся ситуации радуются в США, Катаре и Норвегии, которые могут продавать газ европейским станам по более высокой цене. Для России же Китай, Индия и Турция станут новыми источниками дохода. Кроме того, неизвестно, сколько продлится это противостояние между Россией и Западом, но в нем будут как победители, так и проигравшие, где основной ущерб понесут европейцы.

10 сентября обозреватель издания The Telegraph Том Рис заявил, что предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило Европейский союз отказаться от инициативы установить лимит цен на газ. Речь идет о том, что Москва перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть