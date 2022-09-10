Министр Кордейру: Португалия не согласна с ЕС по обязательной экономии электричества

Министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру заявил, что Евросоюз не должен обязывать государства сокращать потребление электричества. Об этом он рассказал телеканалу CNN Portugal, передает ТАСС.

«Что касается мер по сокращению потребления электричества [, которые Брюссель предлагает сделать обязательными], учитывая, что их польза пока неочевидна, мы призываем придать им статус добровольных и позволить странам самостоятельно вводить их в исполнение», — сказал министр.

9 сентября газета The Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия намерена предложить каждой стране Евросоюза сократить общее потребление электроэнергии на 10%.

Ранее сообщалось, что ЕК планирует устроить реформу рынка электроэнергии Евросоюза, добившись ввода потолка цен на электричество.

До этого стало известно, что Еврокомиссия обязала государства ЕС представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Некоторые европейские страны не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.