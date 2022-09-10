Росстат оценил, как подорожали зарубежные поездки для россиян в августе

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) заявили, что услуги зарубежного туризма для граждан Российской Федерации в августе по сравнению с июлем подорожали на 3,72, а за год – на 67%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что в августе выросла стоимость на поездки в Объединенные Арабские Эмираты – на 12,6%, отдых в отдельных странах Южной Азии поднялся в цене на 6,6%, в Турции – на 5,3%, в отдельные страны Средней Азии – на 4,3%, на Ближний Восток – на 1,5%, в Египет – на 0,7%.

По данным Росстата, за август 2022 года подешевели поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 7,2%, в страны Закавказья – на 2,6%, а в Белоруссию – на 0,8%.

Ведомство отмечает, что за первые восемь месяцев 2022 года услуги зарубежного туризма подорожали почти в 1,5 раза – на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее правительство Латвии ограничило въезд в страну в туристических целях для россиян, имеющих шенгенские визы.

Отмечается, что своим решением правительство Латвии вводит ограничения для обладающих шенгенскими визами граждан РФ, которые въезжают в страну с целью туризма и отдыха.