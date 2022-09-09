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Росстат: жизненно важные лекарства подешевели в России в августе

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В России жизненно важные лекарства стали стоить дешевле в августе на 0,3%. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы Росстата.

При этом, по данным российского статистического ведомства, в нашей стране в августе все остальные препараты подорожали на 0,2%.

«Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 0,3%. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,2%», — сказано в сообщении Росстата.

Сильнее всего подешевел препарат Арбидол и витамин Д3 — оба на 1,2%. Супрастин продается дешевле на 1,1%. Из лекарственных препаратов не из списка жизненно важных лидерами роста цены стали йод — на 3,1% и российский анальгин — на 2%.

Ранее 9 сентября пресс-служба Росстата сообщила, что годовая инфляция в России в августе текущего года замедлилась до 14,3% относительно июля, когда показатель составлял 15,1%, а в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%.

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