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Handelsblatt: без российского газа Германию ждет волна банкротств и безработицы

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Michael Sohn/AP

Резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведет к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране. Об этом говорится в материале немецкой газеты Handelsblatt.

Издание со ссылкой на сообщение аналитиков Института мировой экономики (ИМЭ) написало, что в 2023 году ВВП Германии сократится в диапазоне от 0,7% до 1,4%, показав спад на €150 млрд. При этом инфляция ускорится до 8,7%, а расходы на энергоносители вырастут на €260 млрд.

Отмечается, что в данный момент экономика ФРГ находится в состоянии спада, и быстро растущие цены на энергию давят на экономику и вгоняют ее в рецессию.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейских политиков в приостановке работы трубопровода.

Ранее 7 сентября в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что с начала 2022 года страны Евросоюза (ЕС) сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%.

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