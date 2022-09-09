Росстат: годовая инфляция в России в августе замедлилась до 14,3%

Годовая инфляция в России в августе текущего года замедлилась до 14,3% относительно июля, когда показатель составлял 15,1%. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Росстата.

Согласно данным российского статистического ведомства, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%.

Отмечается, что продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% относительно июля, но стали стоить дороже по сравнению с августом 2021 года на 15,77%.

Непродовольственные товары сократились в цене на 0,05% по сравнению в июлем и подорожали относительно августа 2021 года на 15,51%. Услуги стали дороже на 0,05% к июлю и на 10,45% в годовом выражении.

В начале сентября в Счетной палате спрогнозировали продолжение дефляции в России в сентябре и начале октября. Дефляция — это снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции.

В конце августа пресс-служба Росстата сообщила, что в России в июне снизился реальный размер (с поправкой на инфляцию) заработных плат до 3,2% в годовом выражении.