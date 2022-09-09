Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Скопинский маньяк» заявил об избиении во время пребывания под домашним арестом 21:09
В МИД РФ заявили, что ЮНЕСКО показывает «аморальное бездействие» после... 21:06
Боец ММА Чимаев провалил взвешивание перед поединком с Диасом на UFC 279 21:06
Главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер на 70-м году жизни 21:04
Врачи выяснили, какие пищевые добавки предотвращают вирусный круп у ребенка 21:02
Телеведущий Шепелев заявил о сходстве Елизаветы II и своей бабушки 21:02
Reuters: Евросоюз запретит продукцию, произведенную с применением принудительного... 20:58
В легком семилетней девочки из Воронежа обнаружили клубок ленточных червей 20:52
Король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским 20:50
Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли территорию больницы имени Калинина 20:50

Росстат: годовая инфляция в России в августе замедлилась до 14,3%

close
100%
Reuters

Годовая инфляция в России в августе текущего года замедлилась до 14,3% относительно июля, когда показатель составлял 15,1%. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Росстата.

Согласно данным российского статистического ведомства, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%.

Отмечается, что продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% относительно июля, но стали стоить дороже по сравнению с августом 2021 года на 15,77%.

Непродовольственные товары сократились в цене на 0,05% по сравнению в июлем и подорожали относительно августа 2021 года на 15,51%. Услуги стали дороже на 0,05% к июлю и на 10,45% в годовом выражении.

В начале сентября в Счетной палате спрогнозировали продолжение дефляции в России в сентябре и начале октября. Дефляция — это снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции.

В конце августа пресс-служба Росстата сообщила, что в России в июне снизился реальный размер (с поправкой на инфляцию) заработных плат до 3,2% в годовом выражении.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть