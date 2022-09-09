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Мюллер: Польша не намерена вводить принудительные меры экономии газа

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У властей Польши нет планов по введению принудительных мер для экономии газа в стране. Об этом заявил пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер, написал ТАСС.

По словам представителя правительства республики, поляки — предприятия и домохозяйства — и так снизили потребление топлива в сравнении с 2021 годом.

«Поэтому мы не планируем регулирования в этой части, если говорить о принудительных мерах», — констатировал Мюллер.

Он добавил, что польское правительство в настоящее время работает над механизмами, которые бы стимулировали экономию газа.

27 апреля российская государственная энергетическая компания «Газпром» прекратила поставки газа в Польшу из-за отказа этой страны перейти на новую схему оплаты в рублях.

Затем в мае Варшава решила досрочно разорвать действие соглашения о поставках российского газа в Польшу, которое подписали в 1993 году. Действие этого контракта должно было прекратиться в конце 2022 года. Таким образом, страна лишилась возможности получать по Ямальскому газопроводу до 10 млрд куб. м газа в год.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Польша закрыла газопровод «Ямал-Европа» из-за желания покупать российский газ у Германии по реверсу чуть дешевле, а не только по политическим соображениям.

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