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США пообещали помочь Европе с наращиванием запасов газа к зиме

В Белом доме заявили, что США будут искать пути наращивания запасов газа в Европе

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Alik Keplicz/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что США будут оказывать Европе помощь с наращиванием запасов природного газа к зиме и дальнейшей диверсификацией источников энергоресурсов для нее, передает ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты на протяжении месяцев работали над тем, чтобы увеличить число альтернативных РФ источников природного газа для Европы, помочь снизить спрос Европы на российские энергоносители с помощью увеличения эффективности потребления топлива и использования чистой энергетики.

«Мы продолжим тесно работать со своими союзниками, искать пути нарастить запасы газа в Европе и помогать расширить число других источников энергии, когда таковое возможно», — сказала представитель американской администрации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна прилагает «всеобъемлющие усилия, чтобы помочь европейцам продержаться зиму, во время которой они столкнутся с высокими ценами на энергоносители, из-за чего многим будет трудно обогреть дома». Он также заверил, что Соединенные Штаты «не бросят европейских друзей».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Европу ожидает сложная зима в связи с сокращением поставок российского газа.

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