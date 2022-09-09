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Министры ЕС попросили ЕК представить предложения по снижению спроса на электричество

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Virginia Mayo

Министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела заявил, что главы энергетических ведомств ЕС попросили Еврокомиссию сформировать предложения по координированному сокращению спроса на электричество. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Министры пригласили комиссию представить меры по координированному сокращению спроса на электричество по Евросоюзу», — сказал он.

ЕК предложит обязательные для исполнения цели по сокращению спроса на электричество в пиковые часы потребления, отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал учитывать разное положение стран ЕС в вопросах зависимости от поставок российского газа. Об этом он сообщил журналистам.

Шольц указал, что если какие-то страны не имеют вообще никаких возможностей получать газ, кроме как из России, то к ним нужно прислушиваться.

До этого сообщалось, что немецкие власти выступают против введения потолка цен на российский газ, поскольку многие государства Европейского союза до сих пор зависят от этих поставок.

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