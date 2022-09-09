Шольц призвал ЕС прислушиваться к странам, которые не могут без газа РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал учитывать разное положение стран ЕС в вопросах зависимости от поставок российского газа. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Германия всегда учитывает положение каждой отдельной страны — члена ЕС», — сказал он.

Шольц указал, что если какие-то страны не имеют вообще никаких возможностей получать газ, кроме как из России, то к ним нужно прислушиваться.

Ранее сообщалось, что немецкие власти выступают против введения потолка цен на российский газ, поскольку многие государства Европейского союза до сих пор зависят от этих поставок.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Брюссель предлагает ввести в Европейском союзе потолок цен на весь импортный газ, а не только российский. По словам Хабека, Берлин выступает и против общего ограничения цен на газ для всех поставщиков, так как «это подаст неверный сигнал рынку».

В свою очередь министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что Вена также не поддерживает инициативу о потолке цен на энергоресурсы из-за сохранения определенной зависимости от поставок газа из России.