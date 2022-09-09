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Объем поставок российского газа в Испанию в июле вырос на 141%

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Bernadett Szabo/Reuters

Испания купила у России в июле газа больше на 141,3% относительно аналогичного месяца 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов.

По информации организации, в июле 2022 года королевство купило у Москвы 5 317 гигаватт-часов топлива. То есть 14,5% газа, который закупил Мадрид, поступило из России.

Таким образом, российская сторона стала четверым поставщиком энергоносителя в Испанию после Алжира, Соединенных Штатов Америки и Нигерии. Всего за июль королевство импортировало 36 606 гигаватт-часов топлива.

В июне объем приобретенного Испанией российского газа достиг рекордных значений. Тогда Мадрид купил у Москвы 8 752 гигаватт-часа газа по сравнению с 6 587 гигаватт-часами в июне 2021 года. Это сделало Россию вторым поставщиком газа в королевство в июне после США.

На этой неделе издание Business Insider со ссылкой на отчет Исследовательского центра энергетики и чистого воздуха (CREA) написало, что главным импортером российского сжиженного природного газа (СПГ) в июле и августе 2022 года стала Испания.

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