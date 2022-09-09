Путин заявил, что Россия может бесплатно отдать запасы удобрений развивающимся странам

Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам свои калийные удобрения, которые скопились в портах европейских государств. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, написало агентство ТАСС.

По его словам, в некоторых европейских портах скопились сотни тысяч тонн, прежде всего, калийных удобрений.

«Наши производители готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях», — сказал Путин.

Ранее 9 сентября президент России в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза назвал дискриминацией запрет поставок удобрений из РФ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран. По его словам, на сегодняшний день покупать российские удобрения могут только страны Евросоюза (ЕС), а их поставка через порты европейских стран, например, в ту же Азию невозможна.

На этой неделе заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствия и удобрения должны выйти на зарубежные рынки.