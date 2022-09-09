Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Созданные химиками самособирающиеся молекулы смогли «задушить» раковые клетки 18:08
ВЦИОМ: 80,3% россиян доверяют Путину 18:08
В Индии школьники привязали к дереву учителя математики и избили его... 18:05
Украинский «Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома» за неуплату услуг... 18:04
Водитель Toyota напал с молотком на мужчину с ребенком в Екатеринбурге 18:04
В аэропорту Тюмени двое мужчин устроили дебош 18:04
Страны ЕС договорились о кредите в 5 млрд евро Украине 18:04
Анатолий Вассерман назвал юмор в шоу «Что было дальше?» «неинтересным» 17:58
Экс-игрок «МЮ» Канчельскис: народная команда России — «Торпедо», а не... 17:54
В ЕП сочли нарушением законов ЕС решение стран Балтии и Польши ограничить въезд... 17:53

Путин заявил, что Россия может бесплатно отдать запасы удобрений развивающимся странам

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам свои калийные удобрения, которые скопились в портах европейских государств. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, написало агентство ТАСС.

По его словам, в некоторых европейских портах скопились сотни тысяч тонн, прежде всего, калийных удобрений.

«Наши производители готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях», — сказал Путин.

Ранее 9 сентября президент России в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза назвал дискриминацией запрет поставок удобрений из РФ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран. По его словам, на сегодняшний день покупать российские удобрения могут только страны Евросоюза (ЕС), а их поставка через порты европейских стран, например, в ту же Азию невозможна.

На этой неделе заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствия и удобрения должны выйти на зарубежные рынки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть