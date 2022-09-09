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Биткоин вырос в цене до $21 046 в ходе торгов 9 сентября

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Depositphotos

Стоимость самой известной криптовалюты в мире, биткоина, в ходе торгов 9 сентября выросла на 10%, до $21 046. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

За такую цену эта цифровая валюта торговалась к 16:20 (мск). Пиковая стоимость в течение дня составляла $21 210. К 17:30 биткоин торговался ровно за $21 тыс.

Ранее 9 сентября эксперт по инвестициям Антон Кофанов выразил мнение, согласно которому цифровая валюта биткоин в скором времени существенно подешевеет, но затем ее стоимость вырастет.

27 августа сообщалось, что цена криптовалюты биткоин упала до $19 961. В 2022 году стоимость этой цифровой валюты достигала своего максимума 28 марта. Тогда биткоин торговался на уровне $48 234. Относительно этой цены 27 августа криптовалюта упала в стоимости на 58,7%.

На этой неделе заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Минфин и российский Центробанк рассматривают возможную легализацию трансграничных расчетов в криптовалюте.

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