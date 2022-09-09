Министр по экологии Италии Роберто Чинголани заявил, что три страны ЕС выступили за введение потолка цен для российского газа. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

При этом предложение о введении общего ограничения цен на газ поддерживают 15 стран ЕС.

«15 стран высказались ясно за общее ограничение цен, это важное большинство, поэтому мы поручили Еврокомиссии в ближайшее время подготовить предложение. Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу», — сказал он.

Ранее министры стран — членов Евросоюза не пришли к какому-либо решению насчет введения потолка цен на газ из России, предложенного Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в совещании в Брюсселе.

По его словам, Будапешт «ни в коем случае» не поддерживает введение лимита на российский газ из-за рисков для энергоснабжения. Он также указал, что девять государств ЕС либо выступили против потолка цен, либо сделали оговорки насчет этого предложения.