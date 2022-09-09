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Три страны ЕС выступили за введение потолка цен для российского газа

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РИА «Новости»

Министр по экологии Италии Роберто Чинголани заявил, что три страны ЕС выступили за введение потолка цен для российского газа. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

При этом предложение о введении общего ограничения цен на газ поддерживают 15 стран ЕС.

«15 стран высказались ясно за общее ограничение цен, это важное большинство, поэтому мы поручили Еврокомиссии в ближайшее время подготовить предложение. Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу», — сказал он.

Ранее министры стран — членов Евросоюза не пришли к какому-либо решению насчет введения потолка цен на газ из России, предложенного Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в совещании в Брюсселе.

По его словам, Будапешт «ни в коем случае» не поддерживает введение лимита на российский газ из-за рисков для энергоснабжения. Он также указал, что девять государств ЕС либо выступили против потолка цен, либо сделали оговорки насчет этого предложения.

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