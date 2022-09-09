Путин поручил МИД проработать вопрос поставок удобрений РФ через порты Европы

Президент России Владимир Путин поручил МИДу проработать вопрос поставки удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку с ООН. Его слова на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза передает РИА «Новости».

Российский лидер назвал «дискриминацией» тот факт, что удобрения из РФ могут покупать только страны Евросоюза, а их поставка на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран запрещена.

«Мы, конечно рассмотрим предложения наших европейских партнеров по поставкам удобрений в их адрес, но нужно решить вопрос и по поставкам удобрений в другие страны», — подчеркнул президент.

Он также поручил МИД РФ поддержать поставку белорусских удобрений.

Ранее Путин заявил о необходимости увеличить объемы поставок украинского зерна в беднейшие страны, поскольку сейчас они составляют только 3% от всего перевозимого зерна.