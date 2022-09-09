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Глава Европарламента считает, что страны – кандидаты в ЕС должны ввести санкции против РФ

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AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что страны, которые хотят вступить в Евросоюз, должны ввести санкции против России, несмотря на заявления Москвы о том, что незаконные ограничения в отношении России наносят вред как странам Запада, так и всей мировой экономике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро печати и информации Кипра.

«Метсола заявила, что те страны, которые стремятся стать членами ЕС, должны не только поддерживать санкции, введенные ЕС против России [из-за спецоперации на Украине — «Газета.Ru»], но и выполнять их, не допускать их нарушения», — говорится в сообщении бюро.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страны ЕС не пришли к решению по поводу потолка цен на газ из РФ. По его словам, девять стран ЕС либо выступили против потолка цен, либо сделали оговорки по поводу данного предложения.

По словам Сийярто, предложение Еврокомиссии противоречит интересам Венгрии.

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