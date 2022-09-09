Эксперт по инвестициям спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшем будущем

Цифровая валюта биткоин в скором времени существенно подешевеет, но затем ее стоимость вырастет. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил эксперт по инвестициям Антон Кофанов.

В ближайшее время самая известная в мире криптовалюта будет падать в цене и «тянуть» за собой остальные криптовалюты. Пока происходит сокращение стоимости, эксперт посоветовал вкладываться в биткоин.

По его словам, в скором времени эта цифровая валюта достигнет своего дна, от которого оттолкнется и снова станет расти. Кофанов подчеркнул, что после падения курса биткоин обычно рано или поздно начинает стремительно расти. Он также задает тенденции курсов всех остальных криптовалют.

«Придержите свои инвестиции, чтобы потом продать валюту в несколько раз дороже», — резюмировал эксперт по инвестициям.

По состоянию на 9 сентября к 16:00 (мск) биткоин торговался за $21,1 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

27 августа сообщалось, что цена криптовалюты биткоин упала до $19 961. В 2022 году стоимость этой цифровой валюты достигала своего максимума 28 марта. Тогда биткоин торговался на уровне $48 234. Относительно этой цены 27 августа криптовалюта упала в стоимости на 58,7%.