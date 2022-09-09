Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Власти Харьковской области сообщили об эвакуации из Изюма, Купянска и Великого... 16:38
Школьник из Оренбурга вместе с отцом разводил жителей Кубани на деньги... 16:37
Агент Роналдиньо заявил о готовности бразильца приехать в Россию 16:36
Звезда фильма «1+1» Омар Си сыграет самурая в экранизации «Ясукэ»... 16:36
Москвичка отдала мошенникам более полумиллиона рублей, чтобы они «добрались... 16:32
В ЕС не пришли к решению по потолку цен на российский газ 16:31
Путин обсудил с членами Совета безопасности вопрос обеспечения жильем военнослужащих 16:29
Психолог объяснила, почему дочери Глюкозы одеваются как взрослые 16:28
Генсек ООН Гутерриш призвал мировое сообщество оказать финансовую помощь Пакистану 16:25
Вратарь ЦСКА Акинфеев раскритиковал красивших ногти мужчин 16:23

Эксперт по инвестициям спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшем будущем

close
100%
Depositphotos

Цифровая валюта биткоин в скором времени существенно подешевеет, но затем ее стоимость вырастет. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил эксперт по инвестициям Антон Кофанов.

В ближайшее время самая известная в мире криптовалюта будет падать в цене и «тянуть» за собой остальные криптовалюты. Пока происходит сокращение стоимости, эксперт посоветовал вкладываться в биткоин.

По его словам, в скором времени эта цифровая валюта достигнет своего дна, от которого оттолкнется и снова станет расти. Кофанов подчеркнул, что после падения курса биткоин обычно рано или поздно начинает стремительно расти. Он также задает тенденции курсов всех остальных криптовалют.

«Придержите свои инвестиции, чтобы потом продать валюту в несколько раз дороже», — резюмировал эксперт по инвестициям.

По состоянию на 9 сентября к 16:00 (мск) биткоин торговался за $21,1 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

27 августа сообщалось, что цена криптовалюты биткоин упала до $19 961. В 2022 году стоимость этой цифровой валюты достигала своего максимума 28 марта. Тогда биткоин торговался на уровне $48 234. Относительно этой цены 27 августа криптовалюта упала в стоимости на 58,7%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть