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Крупнейшая экономика Евросоюза отказалась поддерживать лимит цен на газ РФ

Bloomberg: ФРГ и Австрия не захотели поддерживать потолок цен на российский газ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Германские власти выступают против введения потолка цен на российский газ, поскольку многие государства Европейского союза до сих пор зависят от этих поставок. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает агентство Bloomberg.

«Поэтому было бы неуместно говорить о такой мере, когда Германия всегда призывает к пониманию своих проблем, а другие государства такого понимания не получают», — сказал глава минэкономики ФРГ.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Брюссель предлагает ввести в Европейском союзе потолок цен на весь импортный газ, а не только российский.

По словам Хабека, Берлин выступает и против общего ограничения цен на газ для всех поставщиков, так как «это подаст неверный сигнал рынку».

В свою очередь министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что Вена также не поддерживает инициативу о потолке цен на энергоресурсы из-за сохранения определенной зависимости от поставок газа из России.

Аналогичной позиции придерживается Венгрия, Чехия, Франция, Италия.

Ранее агентство Reuters сообщило, что предложение о потолке цен на газ РФ не получило широкой поддержки в ЕС.

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