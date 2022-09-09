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Госсекретарь Блинкен: США не оставят своих европейских союзников «на морозе»

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Andrew Harnik/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не оставят своих европейских союзников «на морозе». Его слова на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе передает РИА «Новости».

Комментируя ситуацию с перебоями в поставках энергоресурсов в страны ЕС на фоне украинского кризиса, Блинкен подчеркнул, что США будут стремиться всеми силами обеспечить нужды региона перед наступающей зимой.

«Хотя цена противостояния агрессии Кремля и является высокой, цена бездействия будет еще выше», — добавил глава дипломатии США.

Госсекретарь США также выразил уверенность, что Москва на данный момент не заинтересована в мирном диалоге с Киевом.

Ранее сообщалось о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина утратит свою независимость при отказе от ведения боевых действий.

Агентство Reuters также сообщало, что предложение о введении потолка цен на газ РФ не получило широкой поддержки на встрече министров энергетики стран Евросоюза.

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