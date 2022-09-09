Reuters: предложение о потолке цен на газ РФ не получило широкой поддержки в ЕС

Предложение о введении потолка цен на российский газ не получило широкой поддержки на встрече министров энергетики стран Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

По словам одного их них, после состоявшихся дебатов Еврокомиссия должна будет выступить с предложением, которое поможет «снизить цены на весь газ», но при этом не поставить под удар импорт топлива в Европу.

Ранее сообщалось, что 10 стран ЕС выступили против введения потолка цен только на газ из России. В их числе Италия, Греция и Польша.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что введение потолка цен приведет к прекращению поставок из РФ.

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер также заявляла, что ее страна не готова поддержать ограничение цен на газ из России, поскольку все еще зависит от него.