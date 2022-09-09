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Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Эрдогана, он обсудил с Путиным цены на газ и выразил надежду на скидку при его покупке.

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», — рассказал Эрдоган.

Он также планирует попросить президента России организовать поставки российской агропродукции по «зерновому коридору». Об этом Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Самарканде в рамках саммита ШОС 15-16 сентября.

Ранее Эрдоган допустил, что Анкара может обратиться к другим странам, в том числе к России, в том случае, если США откажутся продавать самолеты-истребители F-16. Об этом турецкий лидер сказал журналистам после пятничной молитвы 9 сентября.

Он отметил, что Великобритания, Франция и Россия также продают самолеты, а также есть страны, «которые сигнализируют нам об этом».

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