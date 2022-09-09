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Длительное обсуждение энергокризиса грозит остановкой экономики ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в интервью Bloomberg сообщил, что у ЕС не получится несколько недель заниматься обсуждением энергетического кризиса, ибо нужно принимать меры, чтобы не допустить остановки европейской экономики.

«Еще несколько таких недель, и европейская экономика просто остановится», — цитирует его «Ридус».

Премьер отметил, что такая ситуация может привести к социальным и экономическим возмущениям, а заниматься манипуляциями на газовых рынках проще, чем восстановлением экономики.

Де Кро заявил, что в Брюсселе предлагают утвердить потолок цен для ЕС на весь импортный газ, а не только на российский.

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