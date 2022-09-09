Британия заменит профиль Елизаветы II на монетах и купюрах на портрет Карла III

Британия заменит портрет Елизаветы II на монетах и купюрах на портрет Карла III. Также это коснется и других стран, главой которых формально является британский монарх, таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия и ряд других, передает «Ридус».

По традиции Британской империи после смерти короля или королевы его профиль на денежных купюрах и монетах меняют на профиль нового монарха.

В Банке Англии сообщили, что процесс замены банкнот с портретом умершей в четверг королевы Елизаветы II на деньги с профилем нового монарха Карла III начнется после завершения национального траура по британской королеве.