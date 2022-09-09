FT: 10 стран ЕС выступили против введения потолка цен только на газ из России

Ряд стран Евросоюза выступили за введение потолка цен на газ от всех поставщиков, не только от российских. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, среди таких стран оказались Италия, Греция и Польша. Предложение по введению предельной цены на газ потребует, скорее всего, одобрения всех 27 стран Евросоюза. При этом Венгрия, Австрия и Нидерланды не поддерживают введения предельной цены на газ из РФ. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уверен, что введение потолка цен приведет к прекращению поставок из России, что не отвечает интересам как Венгрии, так и всей Европе.

«Откровенно говоря, русские, вероятно, примут ответные меры», — цитирует Financial Times главного советника премьер-министра Греции по энергетике Никоса Цафоса.

Сторонники введения предельной цены на газ предлагают установить ее выше, чем цены в Азии и США, что будет побуждать трейдеров поставлять энергоресурс в Европу.

Ранее министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявляла, что ее страна сейчас не готова поддержать идею о введении потолка цен на газ из России.