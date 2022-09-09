Франция намерена поддержать предложение Еврокомиссии о предельной цене на российский газ

Франция поддержит инициативу Еврокомиссии, если та предложит ввести потолок цен на российский трубопроводный газ. Об этом заявила министр преобразования энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше, передает ТАСС,

«Если Еврокомиссия сделает такое предложение, то мы поддержим механизм введения потолка цен на российский газ, идущий по трубопроводу», — заявила Панье-Рюнаше после прибытия в Брюссель, где должна пройти встреча глав Минэнерго стран ЕС.

Ранее Еврокомиссия анонсировала, что 9 сентября на экстренной встрече министров предложит им список из пяти пунктов по выходу из энергетического кризиса. Среди этих мер есть и введение предельных цен на российский трубопроводный газ. Ожидается, что максимальной ценой станет $520 за тысячу кубометров. На 13.10 мск пятницы природный газ торгуется на лондонской бирже ICE в районе $2000 за тысячу кубометров.

Financial Times сообщала, что не менее 10 стран ЕС выступают против введения потолка цен только на российский трубопроводный газ и требуют, чтобы предельные цены были введены для всех поставщиков и учитывали ситуацию на азиатском энергетическом рынке. В частности, среди таких стран были Греция, Италия и Польша.

В Кремле заявляли, что если какие-то страны введут предельные закупочные цены на российский газ, то Москва просто перестанет его продавать, поскольку не собирается работать на нерыночных условиях.