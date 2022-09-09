Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Северной Ирландии собака вернулась к хозяевам спустя год после пропажи 13:34
Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией 13:34
В корейском термоядерном реакторе смогли 20 секунд удержать плазму в 100... 13:33
Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и несут «тысячные потери» 13:33
Поместье Елизаветы II появилось на сайте аренды жилья Airbnb 13:32
Прокуратура направит в суд дело в отношении активистов «Стопхам», подравшихся со... 13:31
Украина могла получить артснаряды из Пакистана «обходным путем» 13:31
В Москве полицейский залез в окно квартиры, чтобы спасти 2-летнего мальчика 13:31
В Абхазии предложили штрафовать россиянок в откровенных нарядах 13:31
Игрок «Динамо» Гладышев: каждый день теперь подкалываем Захаряна этим... 13:28

Франция намерена поддержать предложение Еврокомиссии о предельной цене на российский газ

close
100%
Benoit Tessier/AP

Франция поддержит инициативу Еврокомиссии, если та предложит ввести потолок цен на российский трубопроводный газ. Об этом заявила министр преобразования энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше, передает ТАСС,

«Если Еврокомиссия сделает такое предложение, то мы поддержим механизм введения потолка цен на российский газ, идущий по трубопроводу», — заявила Панье-Рюнаше после прибытия в Брюссель, где должна пройти встреча глав Минэнерго стран ЕС.

Ранее Еврокомиссия анонсировала, что 9 сентября на экстренной встрече министров предложит им список из пяти пунктов по выходу из энергетического кризиса. Среди этих мер есть и введение предельных цен на российский трубопроводный газ. Ожидается, что максимальной ценой станет $520 за тысячу кубометров. На 13.10 мск пятницы природный газ торгуется на лондонской бирже ICE в районе $2000 за тысячу кубометров.

Financial Times сообщала, что не менее 10 стран ЕС выступают против введения потолка цен только на российский трубопроводный газ и требуют, чтобы предельные цены были введены для всех поставщиков и учитывали ситуацию на азиатском энергетическом рынке. В частности, среди таких стран были Греция, Италия и Польша.

В Кремле заявляли, что если какие-то страны введут предельные закупочные цены на российский газ, то Москва просто перестанет его продавать, поскольку не собирается работать на нерыночных условиях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть