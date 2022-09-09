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Глава МИД Австрии заявил о возможности постепенного снятия санкций с России

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Leonhard Foeger/Reuters

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг допустил возможное постепенное снятие санкций с России. Об этом он заявил в интервью газете Wiener Zeitung.

По словам главы австрийского МИД, Вена готова стать площадкой для переговоров по поиску компромисса. При этом он подчеркнул, что в отношении некоторых граждан РФ ограничения не изменятся.

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», — заявил Шалленберг.

Он также добавил, что полный запрет на выдачу виз россиянам был бы ошибкой.

«Важно... следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян», — сказал глава МИД Австрии.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает вопрос о введении виз для граждан Украины.

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