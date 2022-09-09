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Forbes: РФ может воплотить энергетический кошмар Европы в реальность

Колумнист Forbes Рункявичюс: ограничение потребления газа может стать крахом для Европы

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Принудительные ограничения потребления газа могут обернуться крахом Европы и энергетическим кошмаром. Об этом пишет колумнист Forbes Дэн Рункявичюс.

По его словам, Евросоюз производит две трети своей энергии, используя природный газ, 40% которого поступает по газопроводу «Северный поток». После резкого скачка цен лидеры ЕС приняли бюджетный пакет в размере 375 миллиардов долларов.

Рункявичюс пишет, что в случае, если газ по «Северному потоку» не будет поступать, то Германии, к примеру, придется перейти на принудительное нормирование потребления, что может привести к снижению объемов производства на 65%.

«Другими словами, это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени. И что хуже всего, даже бюджетный пакет в 375 миллиардов долларов, который собрала Европа, может не спасти ее, потому что нельзя купить газ, которого нет», — подвел итог колумнист.

Ранее германский импортер газа VNG запросил госпомощь из-за убытков от цен на энергоносители.

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