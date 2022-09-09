Правительство России продлило меры по защите внутреннего рынка продовольствия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении некоторых мер для защиты внутреннего рынка продовольствия, в том числе возобновляется временный запрет на экспорт семян рапса. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте кабмина.

«Так, возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что также будет продлен срок действия экспортной пошлины на соевые бобы. Ставка составит не менее $100 за тонну. В правительстве уточнили, что данное значение будет действовать до 31 августа 2024 года, при этом ставка останется на уровне 20%.

Ранее правительство России приняло меры, чтобы защитить внутренний рынок продовольствия и стабилизировать цены на сельхозпродукцию. Среди принятых решений — запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса, которые действовали с 1 апреля по 31 августа 2022 года.