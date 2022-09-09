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«Яндекс» официально приобрел Delivery Club у VK

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Delivery Club

Компания «Яндекс» стала владельцем сервиса доставки Delivery Club. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 8 сентября, «Яндекс» владеет 99,95% долей ООО «Деливери Клаб». Оставшиеся 0,05% принадлежат ООО «Гис технологии».

«Яндекс» и VK объявили об обмене активами 23 августа. VK приобретает сервисы «Яндекс.Новости» и «Дзен», а «Яндексу» достается сервис доставки. Сделка является безденежной.

После сделки Delivery Club останется самостоятельным брендом, для пользователей доставки ничего не изменится. Однако технологически сервис объединят с «Яндекс.Едой» на одной платформе. Это означает, что для ресторанов расширятся зоны доставки, а курьерам будет доступно больше заказов.

VK завладеет стартовой страницей «Яндекса», которая позже будет переименована в dzen.ru и сосредоточит у себя новостной и пользовательский контент с двух платформ. Сам «Яндекс» решил сосредоточиться на поисковом сервисе и будет развивать его в качестве главной страницы ya.ru.

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