Германский импортер газа VNG запросил госпомощь из-за убытков от цен на энергоносители

Германский импортер газа VNG (Verbundnetz Gas) запросил госпомощь, чтобы покрыть убытки из-за роста цен на энергоносители. Об этом говорится в заявлении компании.

«VNG подала заявку в Федеральное министерство экономики и борьбы с изменением климата Германии на стабилизационные меры», — сказано в сообщении.

Уточняется, что такое решение компания приняла из-за невыполнения обязательств «со стороны поставщиков, занимающихся разведкой и добычей». В заявлении указывается на необходимость замены закупок на открытом рынке, поскольку «объемы газа, пострадавшие от перебоев с поставками из России, в некоторых случаях по согласованным фиксированным ценам, теперь должны закупаться по значительно более высоким ценам».

«Было и остается необходимым закупать объемы газа по значительно более высоким ценам на энергетических рынках, чтобы сохранить способность надежно снабжать клиентов VNG по более низким ценам, согласованным в контрактах», — сказано в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg писало, что европейские страны могут спастись от энергокризиса с помощью плавучих регазификационных установок.