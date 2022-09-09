Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновится с 1 октября

Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом, которое было прервано в феврале этого года на фоне начала российской специальной военной операции на Украине, будет возобновлено с 1 октября. Об этом сообщает молдавская авиакомпания Air Moldova, передает ТАСС.

«Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — говорится в сообщении компании.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес на Восточном экономическом форуме заявил, что Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых авиарейсов с Россией.

В начале этой недели стало известно, что авиакомпания S7 Airlines с 26 сентября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Анталью и обратно.

В мае сообщалось о планах восстановить авиасообщение между Россией и Оманом.