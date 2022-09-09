«Ъ»: после начала спецоперации зарубежный роуминг у российских операторов подорожал на 40%

Базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи увеличились в цене на 5–40%, стоимость опций — на 40–60% после начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как утверждают операторы, подорожание международного роуминга связано с нестабильным курсом рубля.

Отмечается, что с 2021 года МТС подняла стоимость звонков в Турцию, Узбекистан, Южную Корею, Испанию и другие государства. Сейчас одна минута исходящих и входящих звонков в Россию стоит 85 рублей (ранее — 60 рублей).

У «Вымпелкома» по таким направлениям, как Великобритания, Грузия, Турция, этот показатель составляет 45 рублей, в 2021 году составлял 35.

1 апреля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне, которые находятся на территории Белоруссии, с 1 апреля 2022 года смогут бесплатно принимать входящие звонки. Такие же условия будут действовать для белорусов, пребывающих на российской территории.