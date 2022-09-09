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Минфин США раскрыл детали плана по ограничению цен на нефть из России

Reuters: лимит цен на нефть должен будет исключить премию за риск

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Global Look Press

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что лимит цен на российскую нефть, который планируют ввести США и другие страны G7, нужно установить на рыночном уровне за вычетом премии за риск — надбавки, возникшей после начала спецоперации и эмбарго на закупки российского топлива. Об этом сообщает Reuters.

«Потолок цен должен соответствовать или находиться в диапазоне исторического уровня цен, который был установлен российским рынком», — сказала Розенберг.

По ее словам, ограничение цен будет установлено на уровне, который превысит стоимость ее добычи и будет учитывать предельные издержки производства для нефти в РФ.

Политик также отметила, что страны G7 в ближайшие несколько недель выработают детали принципа действия нового режима.

Ранее cпикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решением ввести лимит цен на российские нефть и газ государства «Большой семерки» (G7) признают неэффективность введенных в отношении России санкций.

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