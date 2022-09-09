Премьер Де Кроо: Бельгия выступает за потолок цен в ЕС на весь газ, а не только РФ

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Брюссель предлагает ввести в Европейском союзе потолок цен на весь импортный газ, а не только российский. Об этом он сказал в интервью газете Politico.

«Ограничение только на российский газ — это чисто политическая цель», — сказал Де Кроо, отметив, что не видит в таком решении дополнительной ценности.

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС снизил импорт российского газа с 40% своего потребления в прошлом году году до 9% в настоящий момент.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решением ввести лимит цен на российские нефть и газ государства «Большой семерки» (G7) признают неэффективность введенных в отношении России санкций.