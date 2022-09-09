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«Ъ»: Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Москва может поддержать Минск увеличением импорта топлива, а объем демпфера может составить более 60 млрд рублей в год. Об этом информирует газета «Коммерсантъ».

Минэнерго и Минфин РФ находятся в стадии обсуждения импорта бензина и дизельного топлива из Белоруссии.

Отмечается, что если стоит задача перенаправления в Россию всего топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит 5,5 миллиардов рублей по бензинам и 58 млрд рублей по дизтопливу.

Таким образом Москва решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину.

Ранее кабмин Украины ввел запрет на экспорт коксующегося угля в целях обеспечения подготовки к отопительному сезону.

Украина 4 августа остановила транзит российской нефти, идущей по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской компании «Транснефть» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за санкций ЕС. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по 100% предоплате. Нефтегазовая венгерская компания MOL предложила взять на себя оплату транзита сырья.

Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что прокачка по южной ветке «Дружбы» полностью остановилась 4 августа в 6:10. При этом транзит нефти через Белоруссию в Польшу и Германию продолжается в штатном режиме.

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